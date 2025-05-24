كتب - مراسل مصراوي:

رفضت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" طلب نادي بيراميدز، بالنظر في شكواه بتجميد الإعلان عن بطل الدوري المصري، بالشق المستعجل.

وكان نادي بيراميدز، تقدم بشكوى إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، ضد قرار لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم المتعلقة بأزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، مطالبا بتجميد الإعلان عن بطل الدوري المصري.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "أن بيراميدز طلب من المحكمة الرياضية الدولية، النظر في الشكوى الذي قدمها بالشق المستعجل".

وأضاف: "تم الرد من قبل الأهلي ورابطة الأندية المصرية المحترفة على المحكمة الرياضية، بأن الأمر لا يستدعي النظر إليه بالشق المستعجل".

وتابع: "المحكمة الرياضية رفضت التعامل مع شكوى بيراميدز، بالشق المستعجل، مما يعني أن الشكوى ستتخذ الأوقات الطبيعية الخاصة بأي شكوى، التي يمكن أن تتخذ عدة أسابيع أو عدة أشهر أيضًا لحين إعلان القرار النهائي".

وأشار المصدر، أن الهدف الأساسي لبيراميدز خلال شكواه، هو عدم إعلان بطل الدوري المصري يوم الأربعاء المقبل عقب مباراتي الحسم، بين الأهلي وفاركو وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويذكر أن لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، كانت قد أعلنت تأييد قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة، باعتبار الأهلي مهزوما أمام الزمالك بثلاثة أهداف دون مقابل، بسبب الإنسحاب من المباراة، مع تحمله كافة التكاليف المادية الخاصة بالمباراة.

والجدير بالذكر أن الأهلي، كان قد رفض خوض مباراة القمة أمام الزمالك في مارس الماضي، بسبب إسناد المباراة إلى طاقم تحكيم مصري، وهو ما رفضه المارد الأحمر.

أقرا أيضًا:

"مواجهات متقاربة".. تاريخ مواجهات بيراميدز أمام أندية جنوب أفريقيا قبل مباراة صن داونز

رئيس نادي الوداد يوضح موقفهم من ضم رونالدو بكأس العالم للأندية