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السادس ولقب وحيد.. ماذا يفعل بيراميدز في النهائيات؟

08:00 ص السبت 24 مايو 2025

بيراميدز ضد صن داونز

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كتبت-هند عواد:
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي، في الرابعة عصر اليوم السبت، في إطار منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وتعد هذه المرة الأولى التي يخوض فيها بيراميدز نهائي دوري أبطال أفريقيا، منذ ظهور الفريق بمسماه الجديد عام 2018.
5 نهائيات لبيراميدز ولقب وحيد
خاض بيراميدز 5 نهائيات طوال مسيرته، البداية كانت بنهائي كأس مصر 2018-19 ضد الزمالك، وخسر الفريق السماوي اللقب الأول الذي ينافس عليه بنتيجة 3-0.
بعدها لعب بيراميدز نهائي الكونفدرالية الإفريقية 2019-20 ضد نهضة بركان المغربي، وخسر اللقب الإفريقي بهدف نظيف.
وكان النهائي الثالث الذي لعبه بيراميدز ضد الأهلي، وبالتحديد نهائي كأس مصر 2021-22، وخسر الفريق اللقاء بنتيجة 2-1.
وبعدها واجه بيراميدز الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري 2022-23، وخسر اللقاء بهدف نظيف.
وكان نهائي كأس مصر 2023-24، الوحيد الذي فاز به بيراميدز طوال مسيرته، بالفوز على زد بهدف نظيف، كما أنها البطولة الوحيدة في رصيد الفريق.

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