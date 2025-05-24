13 يوما تفصل بيراميدز عن إنجاز الأهلي التاريخي

كتبت-هند عواد:

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز رحلته الفعلية، اليوم السبت 24 مايو، لتحقيق إنجاز تاريخي في مسيرته كناد، منذ تأسيسه بمسماه الجديد عام 2018.

خلال الـ13 يوما المقبلين، وبالتحديد حتى يوم 5 يوليو، ينافس بيراميدز على 3 بطولات تاريخية، الدوري المصري، كأس مصر، دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه بيراميدز نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، في ذهاب نهائي دوري الأبطال أفريقيا، قبل أن تقام مباراة العودة في مصر، يوم الأحد 1 يوليو المقبل.

وبين مباراة ذهاب ونهائي دوري أبطال أفريقيا، يقام لقاء بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز، ويدخل بيراميدز اللقاء وهو وصيف الدوري بفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر.

وفي يوم 5 يوليو، يخوض بيراميدز نهائي كأس مصر ضد الزمالك، وهي البطولة الثالثة التي ينافس عليها الفريق هذا الموسم.

هل يكرر بيراميدز إنجاز الأهلي؟

يمتلك النادي الأهلي الثلاثية التاريخية (الدوري والكأس ودوري أبطال أفريقيا)، 4 مرات، إذ أنه الفريق المصري الوحيد الذي ينفرد بهذا الإنجاز.

وحقق الأهلي هذا الإنجاز خلال المواسم التالية، 2005-2006، 2006-2007، 2019-2020، 2022-2023.