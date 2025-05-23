كتب - يوسف محمد:

واصل الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، تألقه خلال الموسم الحالي على كافة المستويات، سواء على الصعيد المحلي أو القاري، بعدما تمكن من حصد لقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

ونجح فريق يد الأهلي اليوم الجمعة في الفوز على حساب الزمالك، بنتيجة 31 -28 في المباراة النهائية لبطولة كأس الكؤوس الأفريقية، ليتمكن من حصد البطولة السادسة خلال الموسم الحالي، في مختلف البطولات.

وتمكن فريق رجال يد الأهلي، خلال الموسم الحالي من تحقيق كافة البطولات المحلية الموسم الحالي، بعدما توج: بالدوري المصري، كأس مصر والسوبر المصري؟

وعلى المستوى القاري، توج المارد الأحمر أيضًا بالثلاثية الأفريقية، بعدما حقق: بطولة الأندية الأفريقية أبطال الدوري، كأس السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية.

وتعد هذه المرة الثانية تاريخيًا، التي يتمكن فيها المارد الأحمر، من حصد الثلاثية القارية في كرة اليد، بعدما حقق الإنجاز ذاته في نسخة البطولة موسم 2016-2017.

يذكر أن الموسم الحالي هو الأخير للمدير الفني الدنماركي ماديسن، بعدما تأكد تولي المدرب القيادة الفنية لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي بداية من الموسم المقبل.

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