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إبراهيم فايق يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقد رامي ربيعة مع النادي الأهلي

11:24 م الجمعة 23 مايو 2025

رامي ربيعة لاعب الأهلي

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كتب - يوسف محمد:

كشف إبراهيم فايق مقدم البرامج، آخر التطورات الخاصة بتجديد عقد رامي ربيعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد صاحب الـ 32 عاما مع النادي الأهلي، بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، مما يتيح له التوقيع مع أي فريق في الوقت الحالي، للانتقال إليه بنهاية الموسم.

وقال إبراهيم فايق في تصريحات، خلال تقديمه برنامج الكورة مع فايق"عبر قناة "إم بي سي مصر" مساء اليوم الجمعة: "رامي ربيعة لاعبا في فريق العين الإماراتي، بنسبة تصل إلى 95%".

وأضاف: "اللاعب اتفق على عقد لمدة موسمين مع الفريق الإماراتي، والتجديد لموسم ثالث سيكون باتفاق الطرفين معا".

وشارك ربيعة خلال الموسم الحالي، رفقة النادي الأهلي في 35 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 3 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

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