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ضربة قوية للزمالك قبل مباراة بتروجت

10:52 م الجمعة 23 مايو 2025

نادي الزمالك

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القاهرة ـ مراسل مصراوي

تأكد غياب ثلاثي فريق الزمالك محمد بنتايج، ناصر منسي ونبيل عماد "دونجا" عن مباراة ناديهم المقبلة أمام بتروجت.

موعد مباراة الزمالك وبتروجت في الدوري

ويلتقي فريق الزمالك نظيره بتروجت عند الثامنة من مساء يوم غد السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة من مجموعة التتويج ببطولة الدوري.

وأشار مصدر بالزمالك في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة، إلى أن بنتايج يعاني من تمزق في العضلة الأمامية في يعاني منسي من تمزق بالعضلة الخلفية تعرض له خلال مباراة بيراميدز بالدوري.

وأوضح المصدر أن الثنائي تأكد غيابه عن مباراة بتروجت ولم يتم حسم موقفهما من المشاركة بمباراة فاركو بالجولة الأخيرة من الدوري ولكن يتم تجيهزهما لمباراة بيراميدز في الكأس.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك نظيره بيراميدز مساء يوم الخميس 5 يونيو المقبل في نهائي بطولة كأس مصر.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن دونجا لن يشارك أمام بتروجت بسبب مواصلته برنامجه التأهيلي والعلاجي من الإصابة بالعضلة الخلفية.

ترتيب الزمالك وبتروجت في بطولة الدوري المصري

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 41 نقطة، فيما يأتي فريق بتروجت في المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 26 نقطة.

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