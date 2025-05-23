تقرير يكشف عن خطوة متبقية لحسم الهلال السعودي ضم أوسيمين

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير ماتبقى عن حسم نادي الهلال السعودي صفقة النجم النيجيري فيكتور أوسيمين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، عبر تقرير لها اليوم الجمعة، إلى أن مسؤولي الهلال قد توصلوا لاتفاق مبدئي مع أوسيمين الذي خاض الموسم الجاري 2024/25 على سبيل الإعارة بقميص نادي جالاتا سراي من صفوف نابولي الإيطالي.

وأوضح التقرير ذاته أن مسؤولي الهلال يرغبون في التواصل لاتفاق نهائي مع أوسيمين خلال الأيام القليلة المقبلة لشراء عقده مع نادي نابولي وتكون بدايته مع الفريق بطولة كأس العالم للأندية.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية بطولة كأس العالم للأندية 2025 خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو؛ إذ أوقعت القرعة فريق الهلال بمجموعة تضم ريال مدريد، ريد بول سالزبورج النسماوي، باتشوكا المكسيكي.

المهاجم النيجيري الدولي صاحب الـ26 عامًا شارك بقميص نابولي بـ40 مباراة سجل خلالها 36 هدفًا وصنع 8 خلال 3088 دقيقة لعب.

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