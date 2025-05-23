الإعلان عن حكام مباراة الزمالك وبتروجيت في الدوري المصري

كتب - يوسف محمد:

يلتقي فريق الزمالك نظيره بتروجت يوم غد السبت ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الكلية الحربية"، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

واستقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، على تعيين الحكم مصطفى الشهدي حكما للساحة، ويعاونه أحمد صلاح مساعد أول وعماد العقاد مساعد ثاني، أحمد ناجي حكما رابعا.

ويتواجد على تقنية الفار، خلال مباراة الزمالك أمام بتروجت، أحمد ناجي ويساعده وائل فرحان.

ترتيب الزمالك وبتروجيت في بطولة الدوري المصري

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 41 نقطة، فيما يأتي فريق بتروجت في المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 26 نقطة.

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