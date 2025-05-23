كتب - يوسف محمد:

كشف أيمن الرمادي المدير الفني لنادي الزمالك، آخر تطورات حالة اللاعبين المصابين بالفريق، قبل مواجهة بتروجيت، في الدوري المصري الممتاز "دور نايل".

ويلتقي نادي الزمالك نظيره بتروجيت في تمام الساعة الثامنة مساء يوم غد السبت ، في إطار منافسات الجولة التاسعة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وقال الرمادي في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي تم عقده اليوم الجمعة: "محمود جهاد لاعب الفريق يقترب بشكل كبير من العودة إلى التدريبات الجماعية للفريق، بعد التخلص من الإصابة العضلية التي يعاني منها".

وأضاف: "سيتم تقييم الموقف النهائي لأحمد الجفالي لاعب الفريق، في الفترة المقبلة لمعرفة مدى تعافيه من الإصابة التي يعاني منها وهى إصابة التمزق في العضلة الخلفية".

واختتم الرمادي: "تعرضت للإصابة بجزع وقطع جزئي في غضروف الركبة، في معسكر الإسماعيلية، سأخضع لمنظار الركبة عقب نهاية مباراة الكأس يوم 5 يونيو أمام بيراميدز".

ترتيب الزمالك وبتروجيت في الدوري

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 41 نقطة، فيما يأتي فريق بتروجت في المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 26 نقطة.

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