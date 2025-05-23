مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس

الزمالك

28 31
19:00

الأهلي

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
21:45

كالياري

الدوري الإيطالي

كومو

- -
21:45

إنتر ميلان

الدوري الإماراتي

النصر الإماراتي

0 2
18:45

العين

جميع المباريات

إعلان

الأهلي يتوّج بأفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد على حساب الزمالك

07:27 م الجمعة 23 مايو 2025

كرة يد أهلي وزمالك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

متابعة ـ مصطفى الجريتلي

توّج فريق الأهلي ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس بعد فوزه على نظيره الزمالك بنتيجة (31-28).

وكان الأهلي قد حسم الشوط الأول من المباراة التي أُقيمت في مقره بالتقدم بنتيجة (15-14) قبل أن يوسع الفارق بالشوط الثاني ويفوز بنتيجة (31-28).

ويعد اللقب هو الخامس لفريق الأهلي من بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، فيما يمتلك الزمالك 7 ألقاب.

وتعد البطولة هي القارية الثالثة ليد الأهلي بالموسم الحالي بعدما توّج بلقب الأندية أبطال الدوري وكأس السوبر ثم بطولة الأندية أبطال الكؤوس.

ملخص مباراة الأهلي والزمالك في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد:

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

يد الزمالك يد الأهلي كرة يد الأهلي والزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"جهاد الأقرب وتعرضت لإصابة في المعسكر".. أيمن الرمادي يتحدث عن آخر تطورات مصابي الزمالك

إعلان

إعلان