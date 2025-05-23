الأهلي يتوّج بأفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد على حساب الزمالك

متابعة ـ مصطفى الجريتلي

توّج فريق الأهلي ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس بعد فوزه على نظيره الزمالك بنتيجة (31-28).

وكان الأهلي قد حسم الشوط الأول من المباراة التي أُقيمت في مقره بالتقدم بنتيجة (15-14) قبل أن يوسع الفارق بالشوط الثاني ويفوز بنتيجة (31-28).

ويعد اللقب هو الخامس لفريق الأهلي من بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، فيما يمتلك الزمالك 7 ألقاب.

وتعد البطولة هي القارية الثالثة ليد الأهلي بالموسم الحالي بعدما توّج بلقب الأندية أبطال الدوري وكأس السوبر ثم بطولة الأندية أبطال الكؤوس.

ملخص مباراة الأهلي والزمالك في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد: