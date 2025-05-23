الزمالك: متمسكون بالرمادي حتى آخر يوم.. وكل الدعم له لإنجاح مهمته

كتب ـ رامي بشاي:

قال حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، إن مجلس الإدارة متمسك باستمرار المدير الفني أيمن الرمادي حتى آخر يوم في عقده.

وأضاف المندوه في تصريحات صحفية له اليوم الجمعة:"مجلس الإدارة يتمسّك بأيمن الرمادي حتى آخر يوم في عقده، ويقدّم له الدعم الكامل للنجاح في مهمته مع الفريق وتحقيق طموحات جماهير الزمالك".

وشدد أمين صندوق نادي الزمالك على ثقتهم في الجهاز الفني ولاعبي الفريق بشكل كبير من أجل تحقيق بطولة كأس مصر هذا الموسم.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك نظيره بيراميدز عند الثامنة من مساء يوم الخميس الموافق 5 يونيو في نهائي كأس مصر.

وأشار المندوه إلى أن إدارة النادي توفر كل الدعم للجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي، وهناك تنسيق مستمر لتوفير وتهيئة الأجواء المناسبة والكفيلة بأن يُقدّم لاعبو الفريق أفضل ما لديهم في مباراتي بتروجت وفاركو في آخر جولتين من مسابقة الدوري، وحتى يصل الفريق إلى المستوى الفني المناسب قبل خوض نهائي كأس مصر أمام بيراميدز، المقرر لها يوم 5 يونيو المقبل.

موعد مباراة الزمالك وبتروجت

ويلتقي الزمالك نظيره بتروجت غدًا السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ترتيب الزمالك وبتروجيت في الدوري

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 41 نقطة، فيما يأتي فريق بتروجيت في المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 26 نقطة.

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