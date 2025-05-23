كتب - مراسل مصراوي:

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى المحكمة الرياضية الدولية"كاس"، ردود الأطراف المعنية الخاصة بأزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية، قامت في وقت سابق بمخاطبة اتحاد الكرة المصري، للرد على الاستئناف المقدم من فريق بيراميدز، أمام المحكمة الرياضية الدولية ضد قرار لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بخصوص أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الخطاب الذي ورد إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، من المحكمة الدولية طالب جميع أطراف الأزمة وهم "اتحاد الكرة، رابطة الأندية، الأهلي والزمالك"، بالرد خلال 24 ساعة".

وأضاف: "اتحاد الكرة أكد في رده على المحكمة الرياضية، أنه جهة غير مختصة في هذه الأزمة، مكتفيا بإرسال رد جميع الأطراف الأخرى".

وكانت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قامت بتأييد قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة، هو اعتبار الأهلي مهزوما، بسبب الانسحاب من مباراة القمة، مع تحمله كافة التكاليف المادية الخاصة بالمباراة.

وكان نادي بيراميدز، قدم استئناف أمام المحكمة الرياضية ضد قرار لجنة التظلمات المصرية، مطالبا بخصم ثلاثة نقاط من الأهلي بخلاف اعتباره مهزوما أمام الزمالك.

ويذكر أن النادي الأهلي، كان قد رفض خوض مباراة القمة أمام الزمالك في مارس الماضي، بسبب إسناد المباراة إلى طاقم تحكيم مصري وهو ما رفضه المارد الأحمر.