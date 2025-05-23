الزمالك يُعلن تسلم المحكمة الدولية لردهم بخصوص أزمة مباراة الأهلي

كتب ـ رامي بشاي:

قال عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن النادي تلقى تأكيداً من المحكمة الرياضية الدولية، يفيد بتسلم المحكمة رد نادي الزمالك من خلال مكتب المحاماة السويسري المكلّف من نادي الزمالك بالرد على الطلب الذي تقدم به نادي بيراميدز في الشق المستعجل للشكوى أمام المحكمة الرياضية.

وأشار أدهم، عبر تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، أن تحرك نادي الزمالك جاء وفقاً للإجراءات المتعارف عليها في هذا النوع من الشكاوى.

وأشار عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إلى أن ردهم لا يرتبط بمسار الشكوى وطلبات النادي التي سيقدمها النادي للمحكمة الرياضية خلال اليومين القادمين بخصوص قرار لجنة التظلمات ورابطة الأندية حول واقعة انسحاب الأهلي من مباراة القمة في المرحلة النهائية من بطولة الدوري هذا الموسم.

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