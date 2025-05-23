مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس

الزمالك

- -
19:00

الأهلي

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
21:45

كالياري

الدوري الإيطالي

كومو

- -
21:45

إنتر ميلان

الدوري الإماراتي

النصر الإماراتي

- -
18:45

العين

جميع المباريات

إعلان

سنكون جنودا لمصلحة الفريق.. أيمن الرمادي يتحدث عن مباراة الزمالك أمام بتروجيت بالدوري

06:43 م الجمعة 23 مايو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أيمن الرمادي من تدريبات الزمالك
  • عرض 10 صورة
    مران الزمالك الأول مع أيمن الرمادي 1_Easy-Resize.com
  • عرض 10 صورة
    أول ظهور لـ أيمن الرمادي رفقة وكيل أعماله داخل نادي الزمالك
  • عرض 10 صورة
    أيمن الرمادي (2)
  • عرض 10 صورة
    مران الزمالك الأول مع أيمن الرمادي 3_Easy-Resize.com
  • عرض 10 صورة
    أيمن الرمادي
  • عرض 10 صورة
    أيمن الرمادي مدرب سيراميكا
  • عرض 10 صورة
    أيمن الرمادي (2)_1
  • عرض 10 صورة
    أيمن الرمادي (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أكد أيمن الرمادي المدير الفني لنادي الزمالك، على صعوبة مباراة فريقه أمام بتروجت ببطولة الدورى المصري، مشيرا إلى أن المباراة تعد إعداد جيد لمباراة نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

وقال الرمادي في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي قبل بداية المباراة: "مباراة بتروجيت المقبلة بالدوري المصري، صعبة ومهمة جدا فهى تعد أفضل إعداد لمباراة نهائي الكأس أمام بيراميدز، نستعد لمباراة الغد بشكل جيد والفترة الماضية شهدت تحقيق الفريق الكثير من الإيجابيات".

وأضاف: "كنا نرغب في في خوض معسكر مغلق لمدة 4 أيام، لكن تم الإكتفاء بمعسكر يومين فقط داخل الإسماعيلية، بسبب بعض الظروف ولكنه كان مفيدا للغاية، اللاعبون لديهم حرص شديد على إرضاء الجماهير والذي يعد الدافع الأكبر بالنسبة لهم".

وتابع: "الفريق يعاني من كثر الإصابات، التي تأتي نتيجة كثافة العمل والجهاز الطبي ليس مسؤولا عن كل هذه الإصابات، فهذه الإصابات تراكمات موسم كامل، أي شئ داخل الفريق أنا المسؤول عنه مسؤولية كاملة".

واختتم الرمادي تصريحاته: "سنعمل بشكل كبير في الفترة المقبلة لمصلحة نادي الزمالك، سنكون جنودا لخدمة النادي ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في الفترة المقبلة لعودة الفريق إلى الشكل المعتاد عليه وأفضل مستوى له".

ويلاقي نادي الزمالك نظيره بتروجيت غدا السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 41 نقطة، فيما يأتي فريق بتروجيت في المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 26 نقطة.

أقرأ أيضًا:

"بينهم الإسماعيلي والمحلة".. ماذا تفعل الأندية المصرية في النهائي الأول لها بدوري أبطال أفريقيا؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أيمن الرمادي نادي الزمالك آخر أخبار نادي الزمالك الزمالك وبتروجيت الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان