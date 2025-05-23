كتب - يوسف محمد:

أكد أيمن الرمادي المدير الفني لنادي الزمالك، على صعوبة مباراة فريقه أمام بتروجت ببطولة الدورى المصري، مشيرا إلى أن المباراة تعد إعداد جيد لمباراة نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

وقال الرمادي في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي قبل بداية المباراة: "مباراة بتروجيت المقبلة بالدوري المصري، صعبة ومهمة جدا فهى تعد أفضل إعداد لمباراة نهائي الكأس أمام بيراميدز، نستعد لمباراة الغد بشكل جيد والفترة الماضية شهدت تحقيق الفريق الكثير من الإيجابيات".

وأضاف: "كنا نرغب في في خوض معسكر مغلق لمدة 4 أيام، لكن تم الإكتفاء بمعسكر يومين فقط داخل الإسماعيلية، بسبب بعض الظروف ولكنه كان مفيدا للغاية، اللاعبون لديهم حرص شديد على إرضاء الجماهير والذي يعد الدافع الأكبر بالنسبة لهم".

وتابع: "الفريق يعاني من كثر الإصابات، التي تأتي نتيجة كثافة العمل والجهاز الطبي ليس مسؤولا عن كل هذه الإصابات، فهذه الإصابات تراكمات موسم كامل، أي شئ داخل الفريق أنا المسؤول عنه مسؤولية كاملة".

واختتم الرمادي تصريحاته: "سنعمل بشكل كبير في الفترة المقبلة لمصلحة نادي الزمالك، سنكون جنودا لخدمة النادي ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في الفترة المقبلة لعودة الفريق إلى الشكل المعتاد عليه وأفضل مستوى له".

ويلاقي نادي الزمالك نظيره بتروجيت غدا السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 41 نقطة، فيما يأتي فريق بتروجيت في المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 26 نقطة.

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