هدف الأهلي.. بيراميدز يضع مهاجم البنك على رأس أولوياته

كتبت-هند عواد:

وضع نادي بيراميدز أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي، على رأس أولوياته خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق.

ويزاحم بيراميدز الأهلي على أسامة فيصل، إذ انتشرت أنباء خلال الفترة الماضية، تشير إلى أن الأحمر يرغب في التعاقد مع اللاعب، لكن أشرف نصار رئيس نادي البنك قال إن الفريق لم يطلب اللاعب بشكل رسمي أو ودي.

وكشف مصدر من نادي بيراميدز عبر برنامج "ستاد المحور"، وضع أسامة فيصل على رأس قائمة المرشحين للانضمام إلى الفريق، في الانتقالات الصيفية المقبلة.

واختتم المصدر: "لا توجد مفاوضات رسمية حتى الآن مع البنك الأهلي لشراء اللاعب، ولكنه ضمن خطط الفريق السماوي في الصيف".

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