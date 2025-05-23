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موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

10:29 ص الجمعة 23 مايو 2025
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    الأهلي والزمالك لكرة اليد
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    أحمد الأحمر لاعب الزمالك لكرة اليد
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    موعد مباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد
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كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، لخوض نهائي بطولة كأس الكؤوس الأفريقية، التي يستضيفها النادي، خلال الفترة من 14 لـ23 مايو الحالي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس الكؤوس الأفريقية

يواجه الأهلي نظيره الزمالك في السابعة مساء اليوم، على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي في الجزيرة، في إطار منافسات نهائي كأس الكؤوس الأفريقية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تنقل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد، عبر قناة أون تايم سبورت 1.

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس الكؤوس الأفريقية، بعد الفوز على منتدى درب السلطان المغربي بنتيجة 36-23، في تأهل الزمالك بالفوز على الترجي التونسي بنتيجة 30-22.

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الأهلي والزمالك موعد مباراة الأهلي والزمالك كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد
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