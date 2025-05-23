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3 قضايا..120 مليون جنيه تهدد الزمالك يإيقاف القيد

08:46 ص الجمعة 23 مايو 2025
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    ميشالاك
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    كونراد ميشالاك
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    جوزيه جوميز
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    جوزيه جوميز
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    إبراهيما نداي لاعب الزمالك
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    ابراهيما نداي
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    إبراهيما نداي
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كتبت-هند عواد:

يعمل مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، على حل 3 أزمات يمكن أن تتسبب في إيقاف قيد الفريق من جديد، وتتمثل في مستحقات متأخرة للاعبين ومدربين سابقين تصل لـ2 مليون و520 ألف دولار، ما يعادل 120 مليون جنيه مصري.

وينتظر الزمالك خطابا من فيفا، برفع إيقاف القيد عن الفريق، وإنهاء قضية البرتغالي جايمي باتشيكو المدرب السابق للفريق، بعد سداد مستحقاته المتأخرة.

وقدم البولندي كونراد ميشالاك لاعب الزمالك السابق، شكوى ضد الزمالك، بسبب مستحقاته المتأخرة التي تقدر بـ700 ألف دولار، ليلحق بالبرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق السابق، الذي تقدم هو الآخر بشكوى ضد النادي للحصول على مستحقاته ومساعديه وتقدر بـ120 ألف دولار.

وقال عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك، إن شكوى ميشالاك ليست حديثة، إنما قدمت منذ رحيل اللاعب عن النادي، وحتى الآن لم يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لم يصدر أي قرار بشأن الشكوى.

اللاعب الثالث الذي يهدد قيد الزمالك، هو السنغالي إبراهيما نداي الذي لعب لصفوف الفريق خلال الفترة من أغسطس 2022 لسبتمبر 2024، وتبلغ مستحقاته مليون و 700 ألف دولار.

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