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"استبعاد الحكم".. مشاهد من لقاء الأهلي ودجلة بنهائي كأس مصر للسيدات

08:05 ص الجمعة 23 مايو 2025
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كتبت-هند عواد:

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي نظيره وادي دجلة، في الرابعة عصر اليوم الجمعة، على ستاد الترسانة، في إطار منافسات نهائي كأس مصر للسيدات.

وتعد هذه المباراة الثالثة التي تجمع بين الأهلي ووادي دجلة، إذ أن الأول يظهر للمرة الأولى في المسابقة بعد قرار الاتحادين الدولي والأفريقي، بوجود فريق نسائي، فيما ظهر فريق سيدات وادي دجلة لأول مرة عام 2007.

مشاهد من لقاء الأهلي ووادي دجلة

يشارك الأهلي في أول نهائي بتاريخه، كما يبحث عن أولى بطولاته، بعدما خسر لقب الدوري المصري، عقب صراع مع مسار الذي حسم اللقب في النهائي بفارق نقطة وحيدة.

ومن جانبه، يبحث وادي دجلة هو الآخر الذي حصد لقب الدوري المصري 13 مرة سابقة، عن لقب غائب منذ عامين.

وغاب وادي دجلة عن منصات التتويج آخر عامين، إذ أنه خسر الدوري المصري الموسم الحالي والماضي لصالح مسار، وكأس مصر النسخة الماضية بالهزيمة من مسار 4-2، فيما كانت آخر بطولات الفريق السوبر المصري الموسم قبل الماضي، عقب إلغاء النسخة السابقة.

ويبحث وادي دجلة عن أول فوز على الأهلي، إذ أنه خسر بهدف نظيف في لقاء الدور الأول بالدوري، وتعادلا إيجابيا 1-1 في لقاء الدور الثاني.

وقررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، استبعاد سهام فؤاد الحكم المساعد الثاني من مباراة الأهلي ووادي دجلة في نهائي كأس مصر للسيدات، سببب عملها في إحدى أكاديميات النادي الأهلي.

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