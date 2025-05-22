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لاعب الزمالك يرفض تمديد عقده ويخطر الإدارة بتمسكه بالاحتراف

11:35 م الخميس 22 مايو 2025
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    خطيبة حسام عبدالمجيد
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    حسام عبدالمجيد وخطيبته
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كتب- محمد عبدالهادي:

أبدى لاعب نادي الزمالك الشاب حسام عبدالمجيد، رغبة ملحة للاحتراف الأوروبي في الفترة القادمة، وهو ما أخطر به مسؤولي القلعة البيضاء للموافقة علي العروض المقدمة له.

وقال الإعلامي جمال الغندور عبر برنامج ستاد المحور اليوم الخميس، إن حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك متمسك بفكرة الاحتراف الخارجى فى الفترة المقبلة.

وأضاف الغندور: "عبد المجيد أبلغ مسئولو نادى الزمالك بأن الاحتراف رغبته الأولى مؤكداً لهم أن حلمه اللعب فى أوروبا".

واختتم : "مسئولو نادى الزمالك يرغبون فى تمديد عقد حسام عبد المجيد الا أنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق لرغبة اللاعب في الاحتراف".

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