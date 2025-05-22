الزمالك يعلن تلقيه إخطارًا من فيفا برفع إيقاف القيد

كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي الزمالك تلقيه إخطارًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) برفع إيقاف القيد في الأزمة الخاصة بالمدير الفني السابق للفريق البرتغالي جيمي باتشسيثكو.

وقال عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، في تصريحات عبر قناة النادي اليوم الخميس: "تم إخطارنا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، برفع إيقاف القيد في قضية المدير الفني جيمي باتشيكو".

وأضاف: "مجلس إدارة نادي الزمالك، بذل مجهودًا كبيرًا لرفع إيقاف القيد خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل الرغبة في ضم صفقات قوية لمساعدة الفريق على التتويج بالكثير من البطولات".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أعلن في وقت سابق إيقاف قيد نادي الزمالك، لمدة ثلاث فترات قيد بسبب المستحقات المتأخرة للمدير الفني السابق جيمي باتشيكو.

ويذكر باتشيكو كان قد تولى القيادة الفنية للفارس الأبيض في مناسبتين من قبل، الأولى خلال الفترة من أكتوبر 2014 حتى ديسمبر من العام ذاته، أمام المرحلة الثانية فكانت خلال الفترة من سبتمبر 2020 حتى مارس 2021.

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