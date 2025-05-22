عبد الله السعيد يعود لتدريبات الزمالك بعد انتهاء أزمته

كتب - نهى خورشيد

عاد عبد الله السعيد لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى مران القلعة البيضاء بخوض برنامجه التأهيلي المخصص له من قبل الجهاز الطبي للقلعة البيضاء.

وخاض السعيد جلسة بدنية خاصة داخل صالة الجيمانيزيوم مساء اليوم الخميس، ضمن التحضيرات لمباراة بتروجت المرتقبة في الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الكروي بنادي الزمالك لملاقاة بتروجت يوم السبت المقبل، على ستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة

والجدير بالذكر أن الأيام الماضية، شهدت تفاقم أزمة بين إدارة القلعة البيضاء وعبدالله السعيد بسبب تراجع النادي في اتفاقها مع اللاعب بشأن تجديد تعاقده.