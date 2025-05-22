كتب- محمد عبدالهادي:

نجح فريق الزمالك لكرة اليد، في تحقيق فوزًا هامًا على نظيره الترجي التونسي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد موسم 2024-2025.

وتمكن الزمالك في إقصاء الترجي التونسي حامل اللقب في النسخة الماضية بعد الفوز عليه بنتيجة 30-22 في اللقاء الذي أقيم على صالة الملك عبدالله الفيصل بالنادي الأهلي.

بهذا الفوز، تأهل الزمالك للمباراة النهائية من بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد لضرب موعدًا مع النادي الأهلي غدًا الجمعة.

مشوار الزمالك والترجي التونسي في كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

حجز الزمالك بطاقة الوصول لدور نصف النهائي بعد الفوز على ريد ستار الإيفواري في الدور ربع النهائي بنتيجة 40-21.

فيما حجز الترجي التونسي مقعده في نصف النهائي بعد فوزه على وداد سمارة المغربي بنتيجة 34 – 26.