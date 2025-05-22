لفتة رائعة من جوميز مع مشجع زملكاوي.. ماذا حدث؟

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت مباراة الفتح السعودي وضمك، رد فعل غريب من المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، وذلك خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ34 من دوري روشن.

ونجح جوميز في قيادة الفتح لفوزًا هامًا على ضمك بنتيجة 1-0، ليضمن بذلك بقاؤه رسميًا في دوري روشن بالموسم المقبل.

وبعد نهاية المباراة، قام المدرب البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفتح الحالي والزمالك السابق، برد فعل غريب مع مشجع زملكاوي كان يتواجد في مدرجات اللقاء.

وقام جوميز بالسماح للمشجع الزملكاوي بمصافحته والتوقيع له على "قميص الزمالك" الذي يرتديه المشجع، في لافتة أثارت إعجاب الجماهير.

ورفع الفتح بعد الفوز علي ضمك رصيده إلي 36 نقطة احتل بها المركز الـ12 في جدول الترتيب، وذلك من 10 انتصارات و6 تعادلات و17 هزيمة.