الخطيب يتوجه إلى قنا لتشييع جثمان شقيقته ويحدد مكان العزاء

متابعة- مراسل مصراوي

كتب - نهى خورشيد

يتوجه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مساء اليوم الخميس إلى محافظة قنا، لحضور مراسم تشييع جثمان شقيقته الكبرى"ندرة" التي وافتها المنية منذ ساعات قليلة.

وأكد مصدر مطلع في تصريحات خاصة لمصراوي أنه من المقرر أن يقام العزاء في محافظة قنا فقط، إذ سيستقبل الخطيب واجب العزاء هناك بحضور أفراد العائلة وأبناء شقيقته المقيمين في المحافظة، ولن تُقام أية مراسم عزاء في القاهرة، وفق ما تم التأكيد عليه من قبل الأسرة.

وفي سياق متصل، أصدر الحساب الرسمي للقلعة الحمراء، قبل قليل نعي لشقيقة الكابتن محمود الخطيب، داعين المولى -عزّ وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.