كتب - يوسف محمد:

حرصت العديد من الأندية المصرية، على نعي شقيقة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الذي رحلت عن عالمنا اليوم الخميس.

ونعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، شقيقة محمود الخطيب في بيان رسمي جاء كالتالي: "ينعي نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى، شقيقة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والتي توفيت اليوم الخميس".

وأضاف: "يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بخالص العزاء لأسرة الراحلة، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وعلى الجانب الآخر، قام مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بنعي شقيقة رئيس النادي الأهلي، في بيان رسمي جاء كالتالي: "ينعى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، ببالغ الحزن والأسى شقيقة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، التي وافتها المنية خلال الساعات الماضية، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها الكريمة الصبر والسلوان".

كما حرص مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، بتقديم واجب العزاء إلى محمود الخطيب أيضًا، في وفاة شقيقته، عبر الحساب الرسمي للنادي: "ببالغ الحزن والأسى يتقدم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، بخالص العزاء والمواساة للكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في مصابه الأليم بوفاة شقيقة سيادته داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ومن المقرر أن يتم دفن جثمان الراحلة، في قرية دندرة مركز أرمنت التابعة لمحافظة قنا، الذي من المتوقع أن يشهد حضور رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

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