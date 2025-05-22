أحمد الكأس يروي لمصراوي قصة بكاء علاء ميهوب بسبب الأهلى

كتب - نهى خورشيد

تحدث أحمد الكأس المدير الفني لمنتخب مصر تحت 17 عاماً ونجم الأولمبي الزمالك الأسبق، كواليس دخول زميله علاء ميهوب لاعب الأهلي الأسبق في نوبة بكاء خلال مباراة لهم أمام الأحمر موسم 1932-1933.

وقال الكأس خلال حواره لمصراوي:"أذكر أن كابتن علاء ميهوب، عندما انضم إلينا، لم يشعر يومًا بأنه غريب أو بعيد عن ناديه الأهلي، بل شعر وكأنه في وسط عائلته".

وأضاف:"عندما خضنا مباراة ضد النادي الأهلي، سجل كابتن علاء ميهوب هدفًا، وكنا نسعى خلال المباراة أن نظهر بأفضل صورة ممكنة، وأعلى مستوى من أجله".

وتابع الكأس:"وقد وفقه الله وسجل الهدف، ودخل وقتها في نوبة بكاء لأنه كان شديد العشق للنادي الأهلي، وقد احتوينا تلك المشاعر بروح الفريق، انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1".

وأكمل:"كذلك عندما انضم إلينا كابتن علاء، كان يرتدي القميص رقم 14، وكان زميلنا شريف علي يرتدي نفس الرقم، دون أن يُطلب منه، قدم شريف الرقم لكابتن علاء بكل احترام، مما يعكس الأجواء السائدة بيننا من أدب وإخلاص.".

وأتم حديثه قائلاُ:"حتى الآن، لا تزال علاقتنا قوية بالنادي، نلتقي في المناسبات ونشارك في دورة الرواد، رغم أنني لا أتواجد بانتظام في النادي، إلا أنني أزور بين الحين والآخر، ويبقى الانتماء للنادي الأولمبي جزءًا لا يتجزأ من حياتي".

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