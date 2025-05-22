كتب - نهى خورشيد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة بتروجت، مساء السبت المقبل على ستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهد مران اليوم تركيز الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي على رفع معدلات اللياقة البدنية، بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية، إذ قاد محمد الشافعي فقرة تأهيلية خاصة استمرت 20 دقيقة.

وانتظم محمد السيد لاعب وسط الزمالك، في التدريبات الجماعية عقب عودته من المشاركة مع منتخب مصر للشباب، بينما واصل كل من ناصر منسي ومحمود بنتايج أداء تدريبات علاجية في الجيم، بسبب إصابات عضلية مختلفة.

كما شارك الثنائي ناصر ماهر ومحمود جهاد في جزء من تدريبات الكرة، في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع لهما، إلى جانب خوض نبيل عماد دونجا تدريبات تأهيلية على أرض الملعب للتعافي من الإجهاد العضلي.

وستقام مواجهة الزمالك وبتروجيت في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة.