خبير لوائح يوضح لمصراوي.. هل تعلق المحكمة الدولية إعلان بطل الدوري؟

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف عامر العمايرة خبير اللوائح تداعيات خطاب المحكمة الرياضية الدولية حول أزمة مباراة القمة، والذي وصل للاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الخميس، وطلبت فيه رد الأطراف المعنية بالشكوى للرد خلال 24 ساعة.

في هذا السياق، تواصل مصراوي مع خبير اللوائح عامر العمايرة لمعرفة هل تقوم المحكمة الرياضية بتعليق إعلان بطل الدوري المصري لحين الفصل في أزمة مباراة القمة.

وقال عامر العمايرة لمصراوي: "هذا غير صحيح، ولا يوجد شيء اسمه تعليق إعلان بطل الدوري".

وتابع: " هذا يعتمد على نص وبنود شكوى بيراميدز، هل طلب فيه شكوي الفصل في أزمة خصم النقاط فقط، أم طلب أيضًا بتعليق اعتماد بطل الدوري المصري لحين الفصل في الأزمة".

وواصل عامر العمايرة:" إذا وضع بيراميدز بند تعليق بطل الدوري، فالنادي الأهلي أيضًا يمكنه الرد باستئناف لدى المحكمة الرياضية بضرورة اعتماد بطل المسابقة نظرًا لارتباطه بمسابقة بطولة كأس العالم للأندية".

وعن إمكانية طلب الأهلي إعادة الماتش أجاب: "النادي الأهلي له حق الرد وتحديد طلباته وإذا أراد تقديم استئناف معجل في رده للمحكمة الرياضية، حينها يتم البت مرة أخري في الشكوى ومناقشة طلب اعادة اللقاء والبت فيه، بمعني أن كل الأطراف لها حق الرد وتقديم طلبات للكاس".

وعند سؤاله هل تأخر الأهلي في تقديم طلب للكاس باعادة المباراة أجاب: " بحسب اللوائح يمكن للأهلي تقديم شكوى للكاس باعادة المباراة في خلال 21 يومًا من إعلان القرار الأخير الخاص بالأزمة، وبالتالي مازال هناك وقت لتقديم طلب".

واختتم: "المحكمة الرياضية طلبت الرد على الشكوى المقدمة، والرد من الأطراف المعينة قد يحمل أيضًا طلبات أخري يتم البت فيها".