أول رد من المحكمة الدولية الرياضية حول شكوى أزمة مباراة القمة

كتب- محمد عبدالهادي:

لاتزال أزمة مباراة القمة تسيطر على حديث الوسط الرياضي المصري في الفترة الأخيرة، وذلك بعد الأزمة الكبيرة حول خصم النقاط من النادي الأهلي.

وكان النادي الأهلي قد رفض خوض لقاء الزمالك اعتراضًا على عدم تعيين طاقم أجنبي لإدارة القمة، لتقرر رابطة الأندية المصرية اعتباره خاسرًا وعدم خصم ثلاث نقاط بنهاية الموسم وهو ما أثار غضب ناديي الزمالك وبيراميدز اللذان تقدموا بسلسلة شكاوي تصاعدية حتى المحكمة الرياضية الدولية "كاس".

من جانبه خاطبت المحكمة الرياضية اليوم الخميس، الاتحاد المصري لكرة القدم وذلك للاستفسار حول الشكوى المقدمة بخصوص مباراة القمة وخصم النقاط من الأهلي.

وطالبت المحكمة الرياضية تقديم رد من جميع الأطراف المذكورة الشكوى، وهي الاتحاد المصري ورابطة الأندية والأهلي والزمالك خلال 24 ساعة.

وكانت رابطة الأندية، قد قررت عدم خصم 3 نقاط من النادي الأهلي بنهاية الموسم، لوجود ظرف قهري أدى إلى عدم ذهابه إلى خوض مباراة الزمالك بعدما أعلن الأهلي انسحابه من مباراة القمة أمام الزمالك، يوم 11 مارس الماضي في الجولة الأولى من مرحلة تحديد البطل؛ بسبب عدم استقدام حكام أجانب للمباراة.

من جانبه قام نادي بيراميدز بتقدين استئناف للمحكمة الرياضية الدولية ضد قرار لجنة التظلمات باتحاد الكرة إلى المحكمة الرياضية الدولية (كاس) مطالبًا بخصم 6 نقاط من الأهلي في أزمة مباراة القمة.