كتب - يوسف محمد:

أكد زبير بيه رئيس نادي النجم الساحلي التونسي، على اتفاقه مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على خوض مباراة ودية أمام المارد الأحمر، خلال احتفالية الفريق التونسي بمرور مئة عام على تأسيسه.

وقال زبير بيه، في تصريحات عبر إذاعة موزاييك التونسية اليوم الخميس: "اتفقت مع رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، على خوض مباراة ودية أمام النادي الأهلي، خلال احتفالية النجم الساحلي بالمئوية".

وأضاف: "سيتم تحديد الموعد، الذي ستقام فيه المباراة بين الفريقين في وقت لاحق".

ويحتفل نادي النجم الساحلي بمرور مئة عام على تأسيسه خلال شهر مايو الجاري، خاصة وأنه تم تأسيسه في مايو من عام 1925.

ويعد فريق النجم الساحلي من أعرق الفرق التونسية والأفريقية بشكل عام، حيث أنه تمكن من حصد 33 بطولة مختلفة منذ تأسيسه عام 1925.

وعلى الصعيد القاري، تمكن الفريق التونسي من حصد 9 ألقاب قارية مختلفة، بواقع 4 ألقاب لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لقبين لبطولة السوبر الأفريقي ولقب وحيد لدوري أبطال أفريقيا.

أقرأ أيضًا:

هدف الأهلي والزمالك.. السويسري كوتيسا ينتقل لهذا النادي رسميا

عضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة: قرارات الرابطة غير صحيحة.. واختيار طولان مدروس