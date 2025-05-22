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هدف الأهلي والزمالك.. السويسري كوتيسا ينتقل لهذا النادي رسميا

05:08 م الخميس 22 مايو 2025

ديريك كوتيسا

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كتب- محمد خيري:

أعلن نادي آيك أثينا اليوناني ضم ديريك كوتيسا لاعب الوسط المهاجم الدولي السويسري بعقد يمتد حتى صيف 2028.

وكان كوتيسا هدفا لفريقي الأهلي والزمالك، حيث دخل الأحمر في مفاوضات جادة مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لتعزيز صفوفه، ولكن الصفقة لم تكتمل، وحاول الأبيض ضمه الفترة الحالية ولكن فشلت أيضا.

وأعلن النادي اليوناني، عن ضم الدولي السويسري بشكل رسمي، اليوم، بعقد لمدة 3 سنوات قادمة، في صفقة انتقال حر.

ويبلغ كوتيسا، من العمر 27 عامًا وولد في جنيف، وخاض أخر ثلاثة مواسم مع نادي سيرفيت السويسري، وتألق بشدة وسجل 17 هدفًا في الدوري المحلي، وكأس سويسرا، والدوري الأوروبي خلال الموسم الماضي.

ولعب كوتيسا من قبل مع أندية بازل، لوسيرن، سانت جالن، ريمس الفرنسي، وزولته فاريجيم البلجيكي.

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