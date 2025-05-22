عرض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مقطع فيديو لأبرز اللحظات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بينها لقطات لجماهير الأهلي والزمالك، خلال مراسم الإعلان عن الشكل الجديد للكأس، في جوهانسبرج.

وكشف كاف الشكل الجديد لكأس دوري أبطال أفريقيا، خلال حفل أقيم منذ قليل في مدينة جوهانسبرج الجنوب أفريقية.

وتضمن مقطع الفيديو الذي تم عرضه، لقطات لجماهير الأهلي من مدرجات نهائي القرن الذي توج به الفريق على حساب الغريم التقليدي، إضافة إلى هدف محمد مجدي "أفشة" في تلك اللقاء "هدف القاضية"، واحتفال إمام عاشور لاعب الأحمر وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق، وحزن شيكابالا.

وظهر أيضا لقطة لأشهر مشجعي الزمالك على مر التاريخ، وهو "عم صلاح" مشجع الأبيض الكفيف الذي يحضر المباريات ومعه جهاز لاسلكي لسماع أحداث المباراة.

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