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"كفيف الزمالك وهدف القاضية".. فيديو من كاف أثناء مراسم الإعلان عن شكل الكأس الجديد

03:16 م الخميس 22 مايو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    جماهير الزمالك من مراسم الإعلان عن الشكل الجديد لكأس دوري أبطال أفريقيا
  • عرض 10 صورة
    جماهير الزمالك من مراسم الإعلان عن الشكل الجديد لكأس دوري أبطال أفريقيا .
  • عرض 10 صورة
    جماهير الرجاء المغربي
  • عرض 10 صورة
    جماهير الأهلي من مراسم الإعلان عن الشكل الجديد لكأس دوري أبطال أفريقيا
  • عرض 10 صورة
    الوداد من مراسم الإعلان عن الشكل الجديد لكأس دوري أبطال أفريقيا_1
  • عرض 10 صورة
    حزن شيكابالا من مراسم الإعلان عن الشكل الجديد لكأس دوري أبطال أفريقيا
  • عرض 10 صورة
    احتفال إمام عاشور من مراسم الإعلان عن الشكل الجديد لكأس دوري أبطال أفريقيا
  • عرض 10 صورة
    الترجي من مراسم الإعلان عن الشكل الجديد لكأس دوري أبطال أفريقيا
  • عرض 10 صورة
    عم صلاح مشجع الزمالك الكفيف من مراسم الإعلان عن الشكل الجديد لكأس دوري أبطال أفريقيا
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عرض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مقطع فيديو لأبرز اللحظات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بينها لقطات لجماهير الأهلي والزمالك، خلال مراسم الإعلان عن الشكل الجديد للكأس، في جوهانسبرج.

وكشف كاف الشكل الجديد لكأس دوري أبطال أفريقيا، خلال حفل أقيم منذ قليل في مدينة جوهانسبرج الجنوب أفريقية.

وتضمن مقطع الفيديو الذي تم عرضه، لقطات لجماهير الأهلي من مدرجات نهائي القرن الذي توج به الفريق على حساب الغريم التقليدي، إضافة إلى هدف محمد مجدي "أفشة" في تلك اللقاء "هدف القاضية"، واحتفال إمام عاشور لاعب الأحمر وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق، وحزن شيكابالا.

وظهر أيضا لقطة لأشهر مشجعي الزمالك على مر التاريخ، وهو "عم صلاح" مشجع الأبيض الكفيف الذي يحضر المباريات ومعه جهاز لاسلكي لسماع أحداث المباراة.

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شكل الكأس الجديد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم دوري أبطال أفريقيا
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