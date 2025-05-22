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قبل مواجهة صندوانز.. قائد بيراميدز رفقة الكأس الجديدة لدوري أبطال أفريقيا (صور)

02:54 م الخميس 22 مايو 2025
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    كأس دوري أبطال أفريقيا الجديدة
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    دوري أبطال أفريقيا الجديدة
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    هوية كأس دوري أبطال أفريقيا الجديدة
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كتب- محمد خيري:

حرص علي جبر قائد فريق نادي بيراميدز على التقاط صورة تذكارية مع الكأس الجديدة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على صنداونز الجنوب أفريقي في الرابعة من مساء السبت 24 مايو على استاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، قبل خوض مواجهة النهائي في الثامنة من مساء يوم الأحد 1 يونيو على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

والتقط علي جبر الصورة التذكارية مع رونين ويليامز حارس مرمى صن داونز قبل مباراة الفريقين في ذهاب النهائي القاري.

وكان الاتحاد الأفريقي كاف كشف عن التصميم الجديد لشكل كأس بطولة دوري أبطال أفريقيا، خلال مؤتمرًا صحفيًا، حضره بعض من مسؤولي الاتحاد الأفريقي، بالإضافة لممثلي ناديي بيراميدز وصندوانز.

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بيراميدز نهائي دوري أبطال أفريقيا دوري أبطال أفريقيا صنداونز
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