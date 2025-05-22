بعد خروجه من المستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية لإمام عاشور وتحرك الأهلي

كتب- محمد خيري:

كشف مصدر مطلع تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، ودخوله المستشفى خلال الساعات الماضية.

ونشر إمام عاشور صورة له عبر ستوري صفحته الشخصية بـ"إنستجرام"، خلال الساعات الماضية، إذ علق عليها قائلا: "الحمد لله على كل شىء".

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن إمام عاشور غادر المستشفى بعدما اطمئن على حالته، وتبين إصابته بنزلة معوية حادة، وتم إسعافه "وتركيب محاليل" في المستشفى.

وأضاف المصدر، أن النادي الأهلي حرص على الاطمئنان على اللاعب، عن طريق الطبيب، حتى مغادرته للمستشفى وعودته لمنزله مرة أخرى.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فاركو في الجولة الأخيرة لبطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الأربعاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي.