مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري السعودي

أهلي جدة

- -
21:00

الاتفـــــاق

كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس

الأهلي

- -
15:30

منتدى درب سلطان

كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس

الزمالك

- -
20:30

الترجي الرياضي

جميع المباريات

إعلان

بعد خروجه من المستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية لإمام عاشور وتحرك الأهلي

01:43 م الخميس 22 مايو 2025

إمام عاشور

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

كشف مصدر مطلع تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، ودخوله المستشفى خلال الساعات الماضية.

ونشر إمام عاشور صورة له عبر ستوري صفحته الشخصية بـ"إنستجرام"، خلال الساعات الماضية، إذ علق عليها قائلا: "الحمد لله على كل شىء".

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن إمام عاشور غادر المستشفى بعدما اطمئن على حالته، وتبين إصابته بنزلة معوية حادة، وتم إسعافه "وتركيب محاليل" في المستشفى.

وأضاف المصدر، أن النادي الأهلي حرص على الاطمئنان على اللاعب، عن طريق الطبيب، حتى مغادرته للمستشفى وعودته لمنزله مرة أخرى.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فاركو في الجولة الأخيرة لبطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الأربعاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

لأول مرة.. الإسكان تمنع مستأجري الإيجار القديم من حجز الشقق إلا بعد التنازل للمالك- مستند
الأسواق تترقب قرار حسم سعر الفائدة اليوم.. ما هي التوقعات؟
جثتان و15 مصابا بحروق في حادث أعلى الدائري (صور)