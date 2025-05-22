"وسطاء فقط".. مفاجأة بشأن رحيل إمام عاشور للدوري السعودي

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي كريم رمزي، حقيقة تقديم نادي نيوم السعودي عرضا للتعاقد مع إمام عاشور لاعب وسط الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال "رمزي" في برنامجه "رقم 10" عبر قناة الفضائية المصرية: "علمنا من مصادرنا إن نادي نيوم لم يفتح مفاوضات رسمية مع إمام عاشور ولم يقدم أي عرض رسمي للنادي الأهلي".

وأضاف: "إمام عاشور تم عرضه على النادي السعودي عن طريق وسطاء فقط ولكن النادي ليس لديه رغبة حاليًا في التعاقد مع اللاعب".

وأختتم المصدر، أن إدارة نادي نيوم لم تستقر على أي أسماء للتعاقد معها في الصيف المقبل، وفي انتظار اجتماع مجلس إدارة النادي لتحديد الأسماء.

وتعرض إمام عاشور لاعب فريق الأهلي، لأزمة صحية نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات، ونشر اللاعب صورة له عبر ستوري صفحته الشخصية بـ"إنستجرام"، إذ علق عليها قائلا: "الحمد لله على كل شىء".