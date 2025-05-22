"طيب وبعدين؟ ده انتوا ملحقتوش".. شوبير يحذر الزمالك بعد الشكوى الجديدة

كتب- محمد خيري:

حذر الإعلامي أحمد شوبير، نادي الزمالك، من تراكم الديون الخارجية مرة أخرى، بعدما تقدم البولندي ميشالاك، لاعب الفريق السابق، بشكوى للفيفا، من أجل الحصول على مستحقاته السابقة.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "إمبارح البولندي ميشالاك قدم شكوى ضد الزمالك طلب فيها حصوله على مستحقاته المالية، وتضاف إلى الشكاوى التي تم تقديمها مؤخرا".

أكمل: "أرجو من إدارة نادي الزمالك بحل الأزمة سريعا، هي قصة اللاعب جت إزاي، هو كان بيلعب في نادي سعودي، لكنه مكنش بيلعب وده السبب إنه انضم للزمالك بشكل مجاني".

أوضح: "ميشالاك كان محتاج وقت كبير جدًا عشان ينجح مع الفريق، لأن المجتمع الأوروبي صعب جدًا إنهم ينجحوا في مصر".

أضاف: "نادي الزمالك غلط لما أنهى عقده مع اللاعب من غير دراسة العقد، وترتب عليه تقديم شكوى الحصول على مبلغ أكبر، ولو الموضوع زاد القيد هيتوقف تاني، فلازم الموضوع يخلص في أسرع وقت".

واختتم تصريحاته: "الزمالك يا عيني لسه مخلص موضوع دفع المستحقات لخالد بوطيب وباتشيكو، ولكن ما لحقش ياخد نفس طلع موضوع ميشالاك وجوميز، طيب وبعدين".