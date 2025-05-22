مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس

الزمالك

- -
20:30

الترجي الرياضي

كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس

الأهلي

- -
15:30

منتدى درب سلطان

الدوري السعودي

ضمك

- -
19:15

الفتح

جميع المباريات

إعلان

"طيب وبعدين؟ ده انتوا ملحقتوش".. شوبير يحذر الزمالك بعد الشكوى الجديدة

12:03 م الخميس 22 مايو 2025

أحمد شوبير

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:
حذر الإعلامي أحمد شوبير، نادي الزمالك، من تراكم الديون الخارجية مرة أخرى، بعدما تقدم البولندي ميشالاك، لاعب الفريق السابق، بشكوى للفيفا، من أجل الحصول على مستحقاته السابقة.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "إمبارح البولندي ميشالاك قدم شكوى ضد الزمالك طلب فيها حصوله على مستحقاته المالية، وتضاف إلى الشكاوى التي تم تقديمها مؤخرا".

أكمل: "أرجو من إدارة نادي الزمالك بحل الأزمة سريعا، هي قصة اللاعب جت إزاي، هو كان بيلعب في نادي سعودي، لكنه مكنش بيلعب وده السبب إنه انضم للزمالك بشكل مجاني".

أوضح: "ميشالاك كان محتاج وقت كبير جدًا عشان ينجح مع الفريق، لأن المجتمع الأوروبي صعب جدًا إنهم ينجحوا في مصر".

أضاف: "نادي الزمالك غلط لما أنهى عقده مع اللاعب من غير دراسة العقد، وترتب عليه تقديم شكوى الحصول على مبلغ أكبر، ولو الموضوع زاد القيد هيتوقف تاني، فلازم الموضوع يخلص في أسرع وقت".

واختتم تصريحاته: "الزمالك يا عيني لسه مخلص موضوع دفع المستحقات لخالد بوطيب وباتشيكو، ولكن ما لحقش ياخد نفس طلع موضوع ميشالاك وجوميز، طيب وبعدين".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد شوبير الزمالك الديون الخارجية ميشالاك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

لأول مرة.. الإسكان تمنع مستأجري الإيجار القديم من حجز الشقق إلا بعد التنازل للمالك- مستند
الأسواق تترقب قرار حسم سعر الفائدة اليوم.. ما هي التوقعات؟
جثتان و15 مصابا بحروق في حادث أعلى الدائري (صور)