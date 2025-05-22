"زيزو نيم الجمهور والمجلس".. نجم الزمالك السابق يطلق تصريحات نارية

كتب- محمد خيري:

أكد جمال عبدالحميد نجم الزمالك السابق، أنه ساهم في تصعيد بعض اللاعبين من قطاع الناشئين في الزمالك خلال فترة وجوده داخل النادي، مشيرا إلى أنه تم تصعيد عدد من اللاعبين وتم إبرام عقود مالية لهم لا تتجاوز الـ150 ألف جنيه سنويا.

وقال "عبدالحميد"، عبر برنامج بلس 90 الذي يبث عبر قناة النهار: "أسعار اللاعبين عالية جدًا في مصر، ومن أجل تقييم اللاعبين بشكل جيد، والجمهور هو من يحدد سعر اللاعبين بناءً على نجوميتهم داخل الملاعب، ويقومون بشراء التشيرتات وتذهب الأرباح للاعبين كما يحدث في دول العالم".

وأضاف: "أنا داعم لنادي الزمالك، ونتمنى التوفيق للنادي، ولا أريد الحديث مطلقا عن مجلس الإدارة في الوقت الحالي، سأظل زمالكاوي فقط".

وتابع: "أين عرض نيوم السعودي لشراء عقد زيزو؟!، لم يصل للنادي أي إيميل رسمي لضم اللاعب، سبق وتم تجديد عقده مع أمير مرتضى منصور".

وأختتم تصريحاته: "زيزو (نيم) جمهور الزمالك ومجلس الإدارة، وقام بتسويف ملف التجديد، حتى رحل عن النادي".