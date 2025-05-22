موعد مباراة الزمالك والترجي في كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

كتبت-هند عواد:

يخوض الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، لقاء مهم في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية التي يستضيفها النادي الأهلي، وذلك ضد حامل النسخة السابقة من البطولة.

وتقام النسخة 41 من بطولة كأس الكؤوس الأفريقية، خلال الفترة من 14 لـ23 مايو الحالي، على صالتي الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة واتحاد الشرطة.

موعد مباراة الزمالك والترجي لكرة اليد

يواجه الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك نظيره الترجي، في الثامنة والنصف مساء اليوم، في إطار منافسات نصف نهائي كأس الكؤوس الأفريقية.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والترجي

تنقل مباراة الزمالك والترجي في نصف نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد، على قناة أون تايم سبورتس 1.

وتأهل الترجي إلى نصف النهائي بعد الفوز على وداد سمارة بنتيجة 34-26، فيما تأهل الزمالك بعد الفوز على ورد ستار الإيفواري.

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