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موعد مباراة الزمالك والترجي في كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

11:09 ص الخميس 22 مايو 2025
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    الزمالك يكتسح كاليفورنيا إيجلز الأمريكي في بطولة العالم لكرة اليد سوبر جلوب
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    موعد مباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد
  • عرض 6 صورة
    مباراة الأهلي والزمالك لكرة اليد
  • عرض 6 صورة
    الزمالك يكتسح كاليفورنيا إيجلز الأمريكي في بطولة العالم لكرة اليد سوبر جلوب
  • عرض 6 صورة
    الزمالك يكتسح كاليفورنيا إيجلز الأمريكي في بطولة العالم لكرة اليد سوبر جلوب
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كتبت-هند عواد:

يخوض الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، لقاء مهم في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية التي يستضيفها النادي الأهلي، وذلك ضد حامل النسخة السابقة من البطولة.

وتقام النسخة 41 من بطولة كأس الكؤوس الأفريقية، خلال الفترة من 14 لـ23 مايو الحالي، على صالتي الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة واتحاد الشرطة.

موعد مباراة الزمالك والترجي لكرة اليد

يواجه الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك نظيره الترجي، في الثامنة والنصف مساء اليوم، في إطار منافسات نصف نهائي كأس الكؤوس الأفريقية.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والترجي

تنقل مباراة الزمالك والترجي في نصف نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد، على قناة أون تايم سبورتس 1.

وتأهل الترجي إلى نصف النهائي بعد الفوز على وداد سمارة بنتيجة 34-26، فيما تأهل الزمالك بعد الفوز على ورد ستار الإيفواري.

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الزمالك لكرة اليد الزمالك والترجي كأس الكؤوس الأفريقية موعد مباراة الزمالك والترجي
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