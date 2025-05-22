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بعد قرار الرمادي.. الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة بتروجيت في الدوري

11:08 ص الخميس 22 مايو 2025

أيمن الرمادي

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كتب- محمد خيري:

يعود الفريق الأول لنادي الزمالك، لاستئناف تدريباته اليوم الخميس على ملعب النادي، استعدادا لمواجهة بتروجيت المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك مع نظيره بتروجت، بعد غد السبت، على استاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة أيمن الرمادي، منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس الأربعاء بعد ختام معسكر الفريق بالإسماعيلية أول أمس الثلاثاء.

وخاض الزمالك معسكر في الإسماعيلية، في إطار الاستعداد لمباراة بتروجت، وأدى تدريبه الأخير في المعسكر، على ملعب ستاد هيئة قناة السويس، قبل أن ينهي الزمالك معسكره ويغادر الإسماعيلية.

ويحتل الزمالك المركز الثالث، في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 41 نقطة، وفقد فرصة المنافسة على اللقب أو المركز الثاني بشكل رسمي.

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