مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري السعودي

أهلي جدة

- -
21:00

الاتفـــــاق

كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس

الأهلي

- -
15:30

منتدى درب سلطان

الدوري السعودي

ضمك

- -
19:15

الفتح

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة الأهلي ومنتدى درب السلطان في كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

10:49 ص الخميس 22 مايو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    لاعبي الأهلي لكرة اليد (4)
  • عرض 8 صورة
    لاعبي الأهلي لكرة اليد (6)
  • عرض 8 صورة
    لاعبي الأهلي لكرة اليد (7)
  • عرض 8 صورة
    لاعبي الأهلي لكرة اليد (1)
  • عرض 8 صورة
    الأهلي ضد الترجي لكرة اليد
  • عرض 8 صورة
    لاعبي الأهلي لكرة اليد (2)
  • عرض 8 صورة
    لاعبي الأهلي لكرة اليد (5)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، لخوض مباراة مهمة في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية، التي يستضيفها النادي خلال الفترة من 14 مايو حتى غدا الجمعة.

موعد مباراة الأهلي ومنتدى درب السلطان المغربي

تقام مباراة الأهلي ومنتدى درب السلطان المغربي، في الرابعة والنصف عصر اليوم الخميس، على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي في الجزيرة، في إطار منافسات نصف نهائي كأس الكؤوس الأفريقية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومنتدى درب السلطان المغربي

تنقل مباراة الأهلي ومنتدى درب السلطان المغربي في نصف نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد، على قناة النادي الأهلي.

في سياق متصل، يواجه الزمالك الترجي التونسي في إطار منافسات نصف نهائي البطولة، على أن يلتقي الفائز في المباراتين بنهائي البطولة.

اقرأ أيضًا:

"النظرة الأولى".. بيراميدز يشارك في حفل النسخة الجديدة لدوري أبطال أفريقيا

"بالملايين"..كيف يستفيد الزمالك حال رحيل إمام عاشور عن الأهلي؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي لكرة اليد الأهلي الأهلي ومنتدى درب السلطان المغربي موعد مباراة الأهلي ومنتدى درب السلطان المغربي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالفيديو.. لحظة إطلاق الاحتلال النار على الوفد الدبلوماسي في جنين
30 ألف جنيه فردي و306 آلاف قائمة.. شروط الترشح لـ"النواب والشيوخ"
ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين 7
لحظات رعب داخل أسانسير الموت.. ناجٍ من حادث مصعد المستشفى الجامعي بالمنوفية يروي التفاصيل
تغيير في القوائم والفردي.. ملامح تعديلات قانون انتخابات "النواب والشيوخ"
رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية - اليابانية 2025
من 15 إلى 45 يومًا.. اعرف حقك في الإجازة السنوية بقانون العمل الجديد
بدء حجز سكن لكل المصريين 7.. كراسة الشروط إلكترونيا والمقدم في البريد