كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، لخوض مباراة مهمة في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية، التي يستضيفها النادي خلال الفترة من 14 مايو حتى غدا الجمعة.

موعد مباراة الأهلي ومنتدى درب السلطان المغربي

تقام مباراة الأهلي ومنتدى درب السلطان المغربي، في الرابعة والنصف عصر اليوم الخميس، على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي في الجزيرة، في إطار منافسات نصف نهائي كأس الكؤوس الأفريقية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومنتدى درب السلطان المغربي

تنقل مباراة الأهلي ومنتدى درب السلطان المغربي في نصف نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد، على قناة النادي الأهلي.

في سياق متصل، يواجه الزمالك الترجي التونسي في إطار منافسات نصف نهائي البطولة، على أن يلتقي الفائز في المباراتين بنهائي البطولة.

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