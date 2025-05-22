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"النظرة الأولى".. بيراميدز يشارك في حفل النسخة الجديدة لدوري أبطال أفريقيا

10:37 ص الخميس 22 مايو 2025

دوري أبطال أفريقيا

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كتب- محمد خيري:

يشارك نادي بيراميدز في حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، للكشف عن الكأس والهوية الجديدة لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وهي الكأس التي سيتوج بها البطل بين بيراميدز وصن داونز في نهائي القاهرة

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونر الجنوب أفريقي في الرابعة من مساء السبت 24 مايو على استاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، قبل خوض مواجهة النهائي في الثامنة من مساء يوم الأحد 1 يونيو على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وتقرر أن يشارك المدير الفني كرونسلاف يورتشيتش وقائد الفريق علي جبر في الحفل الذي يقام صباح اليوم الخميس بالمقر الرئيسي لشركة توتال إنرجيز راعي بطولات الكاف، في مدينة جوهانسبرج، بحضور رئيس الاتحاد الأفريقي وكبار المسئولين وممثلي ناديي بيراميدز وصن داونز.

وسيتم خلال الحفل الكشف عن الكأس الجديد كليا للبطولة الأكبر للأندية في القارة السمراء بجانب هوية بصرية بشكل جديد ستظهر بداية من مباراة الذهاب للنهائي في بريتوريا.

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بيراميدز كاف الاتحاد الأفريقي نهائي دوري أبطال أفريقيا مباراة بيراميدز وصنداونز
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