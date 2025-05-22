إمام عاشور يتعرض لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى



كتب- محمد فتحي:

تعرض إمام عاشور لاعب فريق الأهلي، لأزمة صحية نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات .

ونشر إمام عاشور صورة له عبر ستوري صفحته الشخصية بـ"إنستجرام"، إذ علق عليها قائلا: "الحمد لله على كل شىء".

يذكر أن رابطة الأندية المصرية المحترفة، أعلنت أمس الأربعاء، عن الهدف الأفضل في الجولة الثامنة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وحصل هدف إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، الذي أحرزه في مرمى فريق البنك الأهلي الجولة الماضية، على أفضل هدف في الجولة الثامنة بالمرحلة النهائي من بطولة الدوري. التفاصيل من (هنا)