ميدو يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع خوسيه ريفيرو "مدرب الأهلي المنتظر"

كتب- محمد عبدالهادي:

نفى أحمد حسام "ميدو"، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، ما تردد في وسائل الإعلام بشأن دخول النادي في مفاوضات مع المدرب الإسباني خوسيه ريفيرو، مدرب الأهلي المنتظر في الفترة القادمة.

وفي تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون سبورت"، رد ميدو على سؤال الإعلامي إبراهيم عبد الجواد بشأن حقيقة وجود مفاوضات سابقة بين الزمالك والمدرب الإسباني، قائلاً:"لم يحدث.. الزمالك لم يتفاوض مع خوسيه ريفيرو."

وأضاف ميدو:"معظم الأخبار اللي بتطلع عن مفاوضات الزمالك مع مدربين أو لاعبين غير صحيحة. محدش يعرف إحنا بنفاوض مين ولا بنشتغل على مين، وده مقصود."

وأشار إلى أن السرية في التفاوض جزء من استراتيجية العمل داخل النادي، واستدل على ذلك بصفقات سابقة لم يُكشف عنها إلا في مراحل متأخرة: "نفس القصة حصلت في التعاقد مع الجفالي وصلاح مصدق، محدش كان يعرف أننا خلصنا معاهم، يمكن موضوع الجفالي اتعرف لما حصل تجمهر من جماهير الاتحاد المنستيري علشان اللاعب يمشي."

واختتم ميدو حديثه بالتأكيد على أن ما يُثار في الإعلام لا يعكس دائمًا الواقع داخل أروقة القلعة البيضاء، مطالبًا الجماهير بعدم الانسياق وراء الشائعات.