أول تعليق من ميدو على أزمة تجديد عقد عبد الله السعيد مع الزمالك

كتب- محمد عبد الهادي:

علّق أحمد حسام "ميدو"، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، على أزمة تجديد عقد صانع الألعاب عبد الله السعيد، الذي ينتهي تعاقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري.

وفي تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون سبورت"، قال ميدو:"بخصوص تجديد عقد عبد الله السعيد، عايز أقول إن نادي نابولي الإيطالي قريب من التتويج بالدوري، ولما بصيت على قوام الفريق، لقيت 14 لاعبًا مرتباتهم أقل من مليون يورو."

وتابع:"في المقابل، الزمالك والأهلي وبيراميدز الموسم المقبل هيكون فيهم أكثر من 7 لاعبين عقودهم بتتجاوز المليون يورو، وده بيخلينا نسأل: مين اللي بيعمل الأرقام دي؟ ومين اللي بيحدد المرتبات؟"

وأوضح ميدو أن حديثه عام وليس موجّهًا لشخص بعينه، مؤكدًا:"عبد الله السعيد قيمة كبيرة جدًا، وهو من أكثر اللاعبين عطاءً في الملعب هذا الموسم، بالأرقام، بجانب محمد شحاتة."

وأشار إلى أهمية دور اللاعب رغم تقدمه في السن وقال:" السعيد محافظ على نفسه وبيشتغل بشكل كبير جدًا، ووجوده في الفريق مهم جدًا."

واختتم ميدو تصريحاته قائلاً:"عبد الله السعيد تلقى عرضًا مناسبًا من نادي الزمالك، والقرار النهائي يعود له. أما أنا، فلا يمكنني إبداء رأيي حاليًا في هذه المسألة."