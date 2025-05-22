شوبير يصدم جماهير الأهلي حول بطولة كأس العالم للأندية

كتب- محمد عبدالهادي:

فجر الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمي منتخب مصر والأهلي السابق، مفاجأة غير سعيدة لجماهير النادي الأهلي، بشأن المكافآت التي سيحصل عليها الفريق في كأس العالم للأندية.

وقال شوبير في تصريحات له مساء اليوم الأربعاء، عبر قناة "الأهلي": "هناك خبر غير سعيد للنادي الأهلي بأن الفيفا سيطبق الضرائب الأمريكية على مكافآت مونديال الأندية التي ستحصل عليها الفرق المشاركة".

وتابع شوبير: "الأهلي قرر أن يستعين بمحاسب قانوني أمريكي، وبدأ في العمل على هذا الملف منذ فترة، وكشف عن خطواته القانونية بعد إبلاغه بالخبر من الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وواصل تصريحاته: "الضرائب ستكون من 10 إلى 17%، وممكن ترتفع إلى 21% من أرباح المشاركة في البطولة".

يذكر أن بطولة كأس العالم للأندية تنطلق في الفترة من 15 يونيو المقبل بمدينة ميامي، وتختتم 13من شهر يوليو المقبل.

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية رفقة انتر ميامي الأمريكي صاحب الأرض، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.