"بالملايين"..كيف يستفيد الزمالك حال رحيل إمام عاشور عن الأهلي؟

يهتم نيوم السعودي بالتعاقد مع إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد صعود الفريق إلى دوري روشن.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن نيوم يهتم بضم إمام عاشور مقابل 5 ملايين دولار ، مع إمكانية زيادة المبلغ المعروض لإتمام الصفقة.

هل يستفيد الزمالك من رحيل إمام عاشور عن الأهلي؟

لعب إمام عاشور صاحب الـ 27 عاما، ضمن صفوف الزمالك خلال الفترة من أغسطس 2019 حتى يناير 2023.

وتنص المادة رقم 21 (أوضاع وانتقالات اللاعبين) من لوائح فيفا، على تعويض الأندية التي ساهمت في تدريب اللاعب وتعليمه خلال مسيرته، عند انتقال اللاعب بمقابل مالي أثناء فترة عقده.

ووفقا للمادة السابقة، يتم احتساب المبلغ بنسبة 5% من قيمة الانتقال، ويتم توزيع هذه النسبة بين الأندية التي لعب لها اللاعب خلال الفترة من 12 حتى 23 عاما.

ويحصل الزمالك على مبلغ 44 ألف يورو ما يعادل 2 و488 ألف جنيه مصري، حال إتمام الصفقة بالمبلغ المذكور أعلاه، وفقا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت".

فيما يحصل غزل المحلة الذي بدأ اللاعب مسيرته في صفوفه، على مبلغ 154 ألف يورو، ما يعادل 8 و710 آلاف جنيه مصري.

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