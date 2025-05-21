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أحمد سالم يكشف آخر مستجدات الحالة الصحية لحسين لبيب.. وملف تجديد السعيد ومستحقات جوميز

11:26 م الأربعاء 21 مايو 2025
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    حسين لبيب وهاني أبو ريدة
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    حسين لبيب وجوميز
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    حسين لبيب رئيس الزمالك (2)
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    حسين لبيب (2)
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    حسين لبيب رئيس الزمالك
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    حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك1
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    حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك
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    حسين لبيب رئيس نادي الزمالك
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    حسين لبيب
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كتب- محمد عبدالهادي:

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي للزمالك مساء اليوم الأربعاء، عن آخر مستجدات الحالة الصحية لرئيس النادي حسين لبيب، وذلك عقب تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، بجانب مستجدات الفريق وأزمة عبدالله السعيد.

وقال أحمد سالم في تصريحات لـ برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك: "الكابتن حسين لبيب عاد سالمًا بعد بعدما خضع لفحوصات طبية، ومجلس الإدارة بذل مجهودًا كبيرًا لمشاركة فريق اليد في كأس العالم للأندية".

وتابع تصريحاته: "عبدالله السعيد قيمة كبيرة والمفاوضات مستمرة معه لتجديد عقده، وفيما يخص مستحقات جوزيه جوميز، فسيتم سداد مستحقاته وجهازه المعاون".

وأكمل: "إدارة الزمالك تسعى للنجاح رغم الظروف الصعبة، وجماهير الزمالك على قلب رجل واحد وقدموا رسالة للجميع برفض الإساءة للنادي".

واختتم :" معسكر الفريق في الإسماعيلية كان مُثمر ونستعد بالشكل المناسب لنهائي كأس مصر".

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حسين لبيب الزمالك أحمد سالم أخبار نادي الزمالك
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