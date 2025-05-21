كتب - نهى خورشيد

بعد خروج الدوري لأول مرة من القاهرة، في موسم 1965-1966 بتتويج الأولمبي السكندري، شهدت المدينة الساحلية احتفالات خاصة باللقب الأشهر في تاريخ المسابقة المحلية.

حفلة التتويج بالدوري

بعد التتويج بالدوري الأول فى تاريخ الأولمبي، أقيمت احتفالات كبيرة، ونظم في ذلك الوقت سليمان عزت رئيس النادي حفلًا ضخماً في الملعب، أحياه عبد الحليم حافظ، وغنّى "على حسب وداد، حبيبها".

كما حضر العديد من الفنانين "أحمد غانم وأمين الهنيدي"، حيث وصل عددهم إلى أكثر من 20، بعد ذلك استضاف النادي الملاكم العالمي محمد علي كلاي، ولعب ثلاث مباريات استعراضية على ملعب النادي، برفقة سيد النحاس وطلعت دهشان.

خلال هذه المباريات، قدم دهشان بعض حركات كلاي الشهيرة كما كان يفعل أثناء مباراته ضد لستون.

كان محمد علي كلاي يتمتع بروح مرحة، وزار النادي أيضًا العديد من الشخصيات البارزة مثل جواو هافيلانج، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعثمان أحمد عثمان.

كما حكي سعيد قطب قائد الأولمبي في دوري 66 عن احتفالات التتويج بالبطولة، وقال:"الفريق أول سليمان عزت، رئيس النادي، قدم لنا حافزًا كبيرًا وأعطانا الدافع للفوز بكل مباريات الدوري، كان يستقبلنا في محطة سيدي جابر بالسجاد الأحمر".

وأتم:"عندما فزنا بالدوري العام، كانت أكبر مكافأة لنا 200 جنيه، وحتى لم نحصل عليها إذ قال لنا العميد الراحل إبراهيم الجويني أن نفتح بها دفاتر توفير، هذا المبلغ كان أكبر ما حصلنا عليه في حياتنا".

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