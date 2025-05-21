كتب - يوسف محمد:

كشف مصدر مصدر داخل نادي الزمالك، حقيقة تقدم البولندي كونراد ميشالاك لاعب الفريق السابق، بشكوى ضد النادي للحصول على مستحقاته المتأخرة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأربعاء: "اللاعب كونراد ميشالاك تقدم بشكوى ضد نادي الزمالك، للحصول على مستحقاته المتأخرة".

وكان ميشالاك قد انضم إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من فريق أحد السعودي، لمدة موسم على سبيل الإعارة، قبل أن يتم فسخ التعاقد معه في يناير الماضي أي بعد ستة أشهر فقط.

وشارك اللاعب صاحب ال 27 عاما رفقة الفارس الأبيض، في 15 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من صناعة هدفين فقط ولم يسجل أي هدف.

ويذكر أن ميشالاك توج مع الفارس الأبيض بلقب السوبر الأفريقي، بعد الفوز على النادي الأهلي بركلات الترجيح، في المباراة النهائية.

وتقدم البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للزمالك، بشكوى ضد النادي أمس الثلاثاء أيضًا، للحصول على مستحقاته المتأخرة.

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