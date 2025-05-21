كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت مباراة إنبي وحرس الحدود التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، حدثًا غريبًا بإنطفاء الأضواء الخاصة بملعب المباراة مما أدى لتوقفها لدقائق حتى تمت إعادة تشغيلها.

وحدث العطل الفني للكشافات المحيطة باستاد المباراة في منتصف الشوط الثاني، حيث انطفأت أعمدة الإضاءة الرئيسية داخل ملعب المباراة، ما تسبب في ضعف الرؤية داخل أرضية الملعب.

هذا العطل المفاجئ أجبر حكم المباراة على إيقاف اللعب بشكل مؤقت لحين حل المشكلة الفنية، وبدأ مسؤولو الملعب في العمل على إعادة تشغيل النظام الكهربائي.

وأمر حكم المباراة بعد الاتفاق مع طرفي اللقاء على استكمال المباراة، لحين استعادة الإضاءة الكاملة خلال الدقائق المتبقية من عمر المباراة.

جدير بالذكر أن المباراة انتهت بفوز فريق حرس الحدود بنتيجة 1-0، ولكن هذا الانتصار لم يكن كافي لحجز بطاقة العبور إلى نصف النهائي، حيث عبر الفريق البترولي مستفيدًا من فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 2-0.